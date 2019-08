Venezia, M5S “scarica” Scano. Ma gli dà ragione: «No al Pd»

Condividi

Il Movimento 5 Stelle di Venezia apre ai civici e chiude al Partito Democratico per le prossime elezioni comuali. In una nota ufficiale diffusa ieri infatti si afferma che «il Movimento non guarda alle ideologie, ma fa le scelte migliori per realizzare i suoi programmi. Cerca soluzioni concrete a problemi concreti nel rispetto dei propri principi. L’accordo a livello nazionale non ha affatto sdoganato alcuna possibilità di fare alleanze locali, e continua a presentarsi alle scadenze senza alleanze con altri partiti. Ad oggi vi è la possibilità di condivisione di programmi con soggetti civici e su questo ragioneremo. A tempo debito, solo dopo aver condiviso il percorso con il nostro gruppo, ci esprimeremo su questo».

La linea quindi è sostanzialmente la stessa del capogruppo in consiglio comunale Davide Scano, ribadita pochi giorni fa su questo giornale. Ma sulla minaccia di non ricandidarsi i Pentastellati veneziani sono molto freddi: «Nel ringraziarlo per il percorso sin qui condiviso, facciamo il più sincero augurio per le sue scelte future». (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Movimento 5 Stelle Venezia)