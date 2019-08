Vicenza, torna il festival dei colori Holi

Condividi

Domenica 1 settembre il format di successo ideato dal vicentino Marco Bari e dal trevigiano Fabio Lazzari sbarca all’Ama Music Festival a Romano d’Ezzelino (Vicenza) e porterà nella splendida Villa Ca’ Cornaro un carico speciale di musica e arcobaleni. Sul palco dj Edoardo Pontecorvi e Bruce Blayne La sesta edizione del fenomeno dell’estate “Holi il festival dei colori” sta già superando il successo di partecipazione di quella dell’anno scorso, registrando alle recenti tappe sulle spiagge veneziane raffiche di sold out senza precedenti. Ed ecco che la macchina multicolor riprende l’Holi Summer Tour per raggiungere la splendida villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino, nel Vicentino, dove si svolge l’Ama Music Festival. Domenica 1 settembre dalle ore 15 fino alle 18 il caloroso popolo degli Holi lovers ballerà e canterà sulle note dell’esperta crew di dj e vocalist. Alla consolle dj Edoardo Pontecorvi e Bruce Blayne, ritmati dal vocalist ufficiale Moova, che come da tradizione ad ogni ora invocherà scatenati countdown alla fine dei quali mille arcobaleni dipingeranno il cielo di Romano d’Ezzelino per la gioia di grandi e piccini. Sarà una domenica intensa, dopo la magia dell’Holi sul palco il live di una rosa di artisti, tra cui Africa Unite System of Sound & Architori e Piotta.

L’Holi il festival dei colori, il primo e originale format ideato e portato in Italia da due giovani organizzatori di eventi, il vicentino Marco Bari e il trevigiano Fabio Lazzari, è tornato per travolgere parchi, città e spiagge di musica, colori e tanto divertimento. Ad oggi, cinque edizioni di successo, raffiche di sold out per un totale di mezzo milione di partecipanti, questa la sintesi di un fenomeno di tendenza che ha conquistato, anno dopo anno, giovani e famiglie e che non smette mai di stupire grazie alla sua formula d’intrattenimento fatta di pura gioia di stare insieme tra profumate nuvole di colore. Il suo successo dilagante ha attirato addirittura l’attenzione del regista Fausto Brizzi che lo ha inserito nel film “Forever Young”, l’unico Holi ad esser entrato nelle sale cinematografiche. Come funziona il festival è ormai noto a tutti, tanta musica dalla consolle dei dj, il vocalist che annuncia il countdown e alla fine tutti che lanciano in aria o addosso le polverine colorate e via si balla e si canta tutti insieme, ma pochi sanno da dove derivi questo format che ha ispirato i due event manager. Durante la festa indiana denominata “Holi” interi popoli dei villaggi dell’India, Bangladesh, Nepal e Pakistan si lanciano sacchi di polverine colorate e gavettoni per celebrare la rinascita e l’amore e la definitiva sconfitta del male in favore del bene. La ricorrenza cade i primavera ed è portatrice di messaggi positivi universali, di amicizia, fratellanza e amore.

Lazzari e Bari: “Il nostro festival non si riduce ad un evento per divertirsi, ma è un maniera contemporanea, un veicolo per trasmettere i valori genuini di questa antica ricorrenza e soprattutto per manifestare l’anima solidale che sta alla base di tutto e per la quale abbiamo ideato il festival”. Infatti, ciò che distingue l’Holi il Festival dei colori dagli altri format che lo imitano sull’onda della viralità del fenomeno, è lo scopo solidale. Fin dall’esordio del festival, Lazzari e Bari raccolgono fondi per la Fondazione Fratelli Dimenticati che aiuta i bambini audiolesi di un villaggio in India. La Fondazione Fratelli Dimenticati è una onlus di Cittadella, nel Padovano, che finanzia un progetto a Nandanagar, un villaggio nel Nord-Est dell’India dove nel 2006 è stata istituita la Ferrando School, un istituto che accoglie bambini audiolesi con l’obiettivo di intervenire precocemente nella diagnosi e nella cura della sordità attraverso percorsi terapeutici.

E poi via, l’Holi si rimette in viaggio, ecco le prossime tappe: il 7 settembre recupera la data di Sottomarina, nel veneziano, rinviata per il maltempo, mentre l’8 settembre emozionerà il popolo del Vivi Festival a Vicenza. A breve altri annunci. Media partner ufficiale è Radio Piterpan che seguirà tutto il Summer Tour.