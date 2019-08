Vicenza, nuovo anno scolastico: tra le materie anche lingua veneta

Condividi

Linkedin email

Dopo Arzignano e Trissino, anche in città, a Vicenza, alle elementari e medie si insegnerà la lingua veneta. Il progetto di Infomedia Veneto entra nell’offerta formativa territoriale (Poft) per l’anno scolastico 2019-2020. Si tratta di un corso di 7 ore, disponibile in una versione più facile e una più complessa e non obbligatorio.

«Per l’anno scolastico 2019/2020 – spiega una nota del Comune – i progetti proposti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado vicentine (oltre 10.000 alunni) sono 195 suddivisi in sei aree tematiche: ecologia, ambiente, natura; relazioni sociali; salute e benessere; arte, storia e cultura del territorio; linguaggi espressivi; promozione della pratica sportiva .I progetti confermano la grande attenzione e sensibilità da parte dei proponenti per andare incontro così alle necessità del mondo della scuola in un periodo in cui le risorse economiche scarseggiano. Per alcuni progetti è prevista una partecipazione finanziaria da parte delle scuole aderenti, stabilita dai singoli proponenti».

«Tutte le proposte saranno consultabili a partire dal 2 settembre sul sito del Comune di Vicenza. Semplice e immediata anche l’adesione ai singoli corsi che i docenti potranno effettuare da lunedì 16 settembre a venerdì 4 ottobre. Seguirà la convocazione a specifici incontri di presentazione». (t.d.b.)