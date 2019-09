Il giovane Pd chiede aiuto a Grillo

Condividi

«Beppe Grillo chiedi ai ragazzi Pd collaborazione. Da membro più giovane dell’Assemblea Nazionale ti dico, ci siamo. Rivoluzioniamo la politica: due forze diverse, in gioco con un programma condiviso. Serve serietà. Non sgambetti @pdnetwork”».

La cronaca della crisi

Lo scrive su twitter Giovanni Crisanti, il componente più giovane dell’Assemblea nazionale del Pd. In un video su facebook l’esponente dem spiega: “Non so se questo sia un momento straordinario come dice Beppe, siamo in recessione c’e’ stato un raddoppio della cassa integrazione, stiamo in un momento un po’ complesso. Però è vero che ci sono delle sfide epocali”.

Anche per quanto riguarda l’euforia “non so se sia il modo migliore per affrontare questo momento, penso che sia la serietà”. “Il Pd ha risposto a questa chiamata in maniera seria abbiamo detto: lo facciamo, l’occasione c’e’. Dacci una mano tu, siamo disposti a collaborare, a metterci la faccia, però dateci una mano”, conclude Crisanti.