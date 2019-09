Condividi

Linkedin email

Poco dopo le 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Postumia a Bolzano Vicentino per un’auto finita in un fossato dopo la perdita di controllo dell’autista rimasto ferito insieme a una donna.

La squadra dei pompieri arrivata da Vicenza, ha messo in sicurezza la Citroen C3, mentre i due feriti già fuori dall’auto, sono stati assistiti dal personale del SUEM 118 per poi essere trasferiti in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.