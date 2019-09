Condividi

Un altro morto sulle strade bellunesi. A poche ore dal tragico schianto lungo la SS50, un motociclista è morto a Falcade, sulla strada per il passo San Pellegrino vicino al bivio per il passo Valles. La due ruote si è scontrata frontalmente con un’auto, in curva. La strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi. Articolo in aggiornamento