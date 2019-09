L’oroscopo della settimana (2-8 settembre): nuovo slancio per l’Acquario

Condividi

♈ – ARIETE

LUCIDITÀ E VIGORE

È nel lavoro, che adesso sta riprendendo a ritmi serratissimi e con orari importanti, che si concentrerà tutta la tua attuale vigorosa imprenditorialità, gestita con spirito impulsivo e con una chiara visione d’insieme. Sai che cosa vuoi e sai anche come ottenerlo, quindi non ci sono ostacoli a farti perdere tempo prezioso. Con chi ami l’identità di vedute è assai consolante e comporta una spinta in più per una riuscita davvero positiva.

♉ – TORO

FASE MAGICA…

La fase attuale è da considerarsi davvero magica: tutto quello che intraprendi, quello che metti in piedi con forza e immediatezza è destinato a dare i suoi fragranti frutti in men che non si dica! Anche le situazioni d’amore maturano in fretta e diventano vincolanti e deliziosamente trainanti, sulla spinta della positività celeste e della forte attrattiva che vige fra voi due. Che ci siano confetti in vista?

♊ – GEMELLI

RINNOVAMENTI NECESSARI

I rapporti familiari sono in una fase di rilancio e l’intesa con i membri del tuo battagliero clan trova nuovi sentieri per arrivare al tuo cuore. Comprensione e dolcezza ora fanno parte del tipo di comunicativa che ti lega alle persone care. Però il desiderio di operare modifiche, rinnovamenti e trovare nuovi spunti sarà il motore con il quale ti rapporti alla tua abitazione: la vorresti rendere nuova, accogliente e piena zeppa di serena letizia.

♋ – CANCRO

FECONDI RICORDI

La voglia di viaggiare, di muoversi per conoscere meglio il mondo e per fare esperienze interessanti e capaci di farti maturare è di nuovo galvanizzata dalle amiche stelle. Viaggi, magari brevi, visite veloci in località che t’intrigano, allegri ritrovi con compagni che stimi non solo sono ora possibili, ma addirittura auspicabili. Provvedi a viaggiare con un gruppo affiatato per mete che lasceranno di certo piacevoli e fecondi ricordi.

♌ – LEONE

BUONA L’IMMAGINE PUBBLICA

Per la tua immagine pubblica, per l’impatto che la tua figura riesce a ottenere da un pubblico attento, per la stima che saprai suscitare, il periodo è specialissimo e naturalmente pieno di lusinghiere promesse. Per di più, hai l’attenzione di chi ti piacerebbe colpire e coinvolgere nelle tue iniziative. In qualunque modo tu possa immaginare di attirare l’interesse di chi sai, devi essere al meglio: fisicamente e intellettualmente…

♍ – VERGINE

HAI L’ATTENZIONE DELLE STELLE!

Con Sole, Venere, Mercurio e Marte nel Segno, appoggiati da Urano dal Toro e da Saturno e Plutone dal Capricorno (cioè negli atri due Segni di Terra), hai veramente la sensazione di ottenere dal cielo tutto quello che domandi! L’energia e la forza sono con te, la capacità seduttiva è al top e l’arguzia non ti manca di certo! Hai inventiva, buona sorte, limpidezza di obbiettivi e la briosa vivacità per realizzare tutto quello che desideri!

♎ – BILANCIA

CON AFFETTUOSA MALIZIA…

Con un solo pizzico di affettuosa e intensa malizia si potrà bypassare con nonchalance un periodo nel quale il partner pare un po’ assente, demotivato e distratto. Coinvolgerlo un tantino in più, magari ricorrendo anche ad affascinanti malie a luci rosse, è una politica che le stelle apprezzerebbero parecchio… E che vi porterà a condividere anche i vostri pensieri, i sani propositi e gli intendimenti di base. Cura stomaco e digestione.

♏ – SCORPIONE

BASTERÀ IL PASSAPAROLA!

Il periodo si sta rivelando ottimo per attrarre una nuova clientela, interessata assai ai prodotti che attualmente sai bene rendere appetibili e interessanti. Allargare il giro d’affari dovrà essere una degli obbiettivi verso cui indirizzare il proprio operato, ma basterà quasi senz’altro il semplice passaparola per moltiplicare l’interesse verso le merci, i servizi, i prodotti che ora sono alla base delle tue offerte. Non male…

♐ – SAGITTARIO

CONFERME LUNARI

Nel Segno venerdì 6 c’è il Primo Quarto di Luna, nel tredicesimo Grado. Le conferme celesti alle decisioni ora prese sono numerose e incoraggianti. Continuare costantemente sulla via scelta con tanta cura e capace di suscitare così tante conferme, è la strada più semplice per realizzare obiettivi, mete e speranze. Occhio al lievitare dei costi, all’arrivo di certe spese inaspettate, alle uscite che esulano dal budget concordato.

♑ – CAPRICORNO

CONSIGLI PREZIOSISSIMI

Le iniziative prese tempo addietro con la mano sinistra, cioè assunte di getto e senza troppa convinzione, inaspettatamente prendono il verso giusto della riuscita e possono darti mille e una soddisfazioni. I progetti prendono consistenza e i mesi a venire ti serviranno per puntualizzare una strategia molto complessa ma altrettanto ricca di ottime possibilità. L’aiuto della persona cara e i suoi saggi consigli si riveleranno elementi preziosissimi.

♒ – ACQUARIO

NUOVO SLANCIO

Riprendersi da fasi non troppo risposanti, avvertire di star tornando in forma nel fisico e nella mente è l’attuale regalo delle amiche stelle, che si coalizzano per darti manforte e allontanare situazioni che non ti hanno gratificato. L’amore torna ad essere un punto di affettuoso riferimento e l’accordo amoroso e sentimentale è di nuovo una carta vincente. Serate dolcissime e assai appaganti sono ora da mettere in preventivo.

♓ – PESCI

BILANCI E VALUTAZIONI

Nei sentimenti e nell’intesa con chi ami occorrerà essere più comunicativi e ben più disponibili. Molti pianeti nel Segno contrapposto della Vergine ti fanno compiere accurati bilanci, oculate valutazioni, stime di massima e non tutti i risultati che ne scaturiscono son di tuo completo gradimento. Per esempio non tutte le persone che ti sono care si accorgono della dolce predilezione e del caldo affetto che nutri nei loro confronti…

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)