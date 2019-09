Ex mala del Brenta 2 trovato morto in casa: si indaga

Condividi

Quando un personaggio noto alle cronache, e soprattutto alle forze dell’ordine, per un curriculum criminale di un certo livello, viene trovato senza vita in casa, è difficile che non sorga qualche sospetto.

Ed è per questo che la magistratura di Verona vuole vederci chiaro sul decesso di Massimo Castelli, 48 anni, residente nel capoluogo scaligero, e ha disposto l’esame autoptico. La porta non presentava segni di effrazione e la casa era apparentemente in ordine. Sono stati i vicini a dare l’allarme, perché non lo vedevano da qualche giorno.

Chi era

Massimo Castelli era stato condannato per aver partecipato a due violente rapine, nel 2001, a Ferrara e nel 2004 a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, attribuibili alla cosiddetta mala del Brenta 2. Nel primo episodio, una pattuglia dei carabinieri venne colpita da raffiche di Kalashnikov,e. uhm militare perse un occhio; nel secondo, in una sparatoria ingaggiata con le forze dell’ordine morì uno dei banditi. Castelli venne condannato a 10 anni. L’anno scorso era stato trovato in possesso di una pistola e munizioni (nella foto).