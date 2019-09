Pedemontana, tre esplosioni al giorno: «Più rispetto per polli che per persone»

Condividi

Non possono nemmeno aprire le finestre i residenti della frazione Vallugana, che sovrasta il mega cantiere della superstrada Pedemontana Veneta tra Malo e Castelgomberto, nel Vicentino, sia per le polveri sia per il fragore dei lavori e soprattutto delle esplosioni necessarie allo scavo della collina. Durante le prime due settimane di settembre, passeranno da due a tre al giorno, in un orario compreso tra le 6 del mattino e le 22.

«Il rumore penetra attraverso le finestre fino in cucina e in camera da letto. Il bip bip della retromarcia dei camion e delle ruspe hanno preso il posto del canto degli uccelli, i massi che sfregano e sbattono sul cassone del camion provocando un rumore assordante ha preso il posto del fruscio delle foglie mosse dal vento – spiega Andrea Viero – Questo cantiere è qui dall’autunno del 2017. Le esplosioni che le nostre case, ma soprattutto il nostro corpo e mente, sono state costrette a subire, sono ormai centinaia, quello che ci ha provocato dentro è difficile da spiegare, ci può capire sicuramente chi ha provato gli sciami sismici».

E a chi gli chiede il perché non abbia scelto di andarsene, risponde: «Io personalmente ho sacrificato i migliori anni della mia vita per ristrutturare casa, l’ho fatto con il sorriso sapendo che poi io e la mia famiglia avremmo goduto della pace e della serenità che circondava la nostra casa, tutto questo è sparito».

«Mi pare che a Malo abbiano vietato i fuochi perché c’è un allevamento di polli…» conclude con amarezza.

