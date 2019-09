Serie C: il Padova strapazza il Fano, sfortunata la Virtus a Gubbio

Condividi

Linkedin email

Grande vittoria del Padova, tra le mura amiche, contro il Fano: 6 a 1, tanti gol quanti i punti in classifica. Sfortunato pareggio, invece, per i rossoblù veronesi, al Barbetti di Gubbio. Grande attesa, alle 17.30, per l’esordio casalingo del Vicenza, che ha già superato quota 7mila abbonati mentre, alla stessa ora, l’Arzignano affronta la sua prima trasferta da professionisti a Imola.

Padova-Fano: 6-1

PADOVA: Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato (dal 38′ st Capelli); Rondanini (dal 1′ st Fazzi), Germano, Ronaldo (dal 33′ st Serena), Castiglia (dal 33′ st Buglio), Baraye; Mokulu, Santini (dal 27′ st Bunino). A disposizione: Galli, Andelkovic, Cherubin, Daffara, Sylla, Mandorlini, Soleri. All. Sullo

FANO: Viscovo; Tofanari (dal 23′ st Diop), Di Sabatino, Gatti, De Vito; Marino (dal 23′ st Said), Sapone, Parlati; Paolini, Barbuti (dal 41′ st Mainardi), Baldini (dal 23′ st Sarli). A disposizione: Fasolino, Ricciardi, Diop, Said, Carpani, Boccioletti, Giorgini, Gjuci, Venditti, Sarli, Beduschi. All. Fontana.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia (Segat-Miniutti)

Reti: Santini (Pd) su rigore al 9′ st e al 18′ st, Fazzi (Pd) al 26′ st, Castiglia (Pd) al 29′ st, Germano (Pd) al 31′ st, Bunino (Pd) al 37′ st, Gatti (Fa) al 47′ st

Ammoniti: Gatti, Castiglia, De Vito, Tofanari

Gubbio-Virtus Verona: 2-2

GUBBIO: Zanellati, Konate, El Hilali (43’st Meli), Bacchetti, Lakti (28’st Munoz), Sbaffo, De Silvestro (19’st Battista), Malaccari (43’st Bangu), Filippini, Manconi (28’st Tavernelli), Cesaretti.

A DISPOSIZIONE

Ravaglia, Maini, Cenciarelli, Zanoni, Conti, Ricci. All. GUIDI

VIRTUS VERONA: Giacomel, Casarotto, Odogwu, Santacroce, Cazzola (33’st Merci), Da Silva (1’st Manarin), Magrassi (39’st Di Paola), Pinton (24’st Curto), Sirignano, Onescu, Manfrin (24’st Rossi).

A DISPOSIZIONE

Chiesa, Sibi, Pellacani, Danieli, Fermo, Lavagnoli, Lupoli. All. FRESCO

ARBITRO Sig. Virgilio di Trapani (Cleopazzo – Matera)

RETI 40′ Odogwu, 9’st Sbaffo, 44’st Odogwu, 47’st Sbaffo

NOTE Giornata calda. Angoli: 1-4. Ammoniti: Onescu, Filippini, Giacomel, Curto. Recupero: pt 1′, st 4′.

Imolese-Arzignano:

Vicenza-Fermana: