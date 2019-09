Padova bussa a 6 e LR Vicenza risponde il tris, pari per V. Verona e Arzichiampo

Condividi

Grande vittoria del Padova, tra le mura amiche, contro il Fano: 6 a 1, tanti gol quanti i punti in classifica. Sfortunato pareggio, invece, per i rossoblù veronesi, al Barbetti di Gubbio. Mimmo Di Carlo non ha deluso i quasi 10mila presenti al Menti, rifilando due gol neL secondo tempo alla Fermata, dopo un primo tempo chiuso sull’1 a 1. Bene anche l’Arzignano Valchiampo di Colombo che ha lasciato a bocca asciutta l’Imolese, tra le candidate ai play off.

LA CLASSIFICA

Padova-Fano: 6-1

PADOVA: Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato (dal 38′ st Capelli); Rondanini (dal 1′ st Fazzi), Germano, Ronaldo (dal 33′ st Serena), Castiglia (dal 33′ st Buglio), Baraye; Mokulu, Santini (dal 27′ st Bunino). A disposizione: Galli, Andelkovic, Cherubin, Daffara, Sylla, Mandorlini, Soleri. All. Sullo

FANO: Viscovo; Tofanari (dal 23′ st Diop), Di Sabatino, Gatti, De Vito; Marino (dal 23′ st Said), Sapone, Parlati; Paolini, Barbuti (dal 41′ st Mainardi), Baldini (dal 23′ st Sarli). A disposizione: Fasolino, Ricciardi, Diop, Said, Carpani, Boccioletti, Giorgini, Gjuci, Venditti, Sarli, Beduschi. All. Fontana.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia (Segat-Miniutti)

Reti: Santini (Pd) su rigore al 9′ st e al 18′ st, Fazzi (Pd) al 26′ st, Castiglia (Pd) al 29′ st, Germano (Pd) al 31′ st, Bunino (Pd) al 37′ st, Gatti (Fa) al 47′ st

Ammoniti: Gatti, Castiglia, De Vito, Tofanari

Gubbio-Virtus Verona: 2-2

GUBBIO: Zanellati, Konate, El Hilali (43’st Meli), Bacchetti, Lakti (28’st Munoz), Sbaffo, De Silvestro (19’st Battista), Malaccari (43’st Bangu), Filippini, Manconi (28’st Tavernelli), Cesaretti.

A DISPOSIZIONE

Ravaglia, Maini, Cenciarelli, Zanoni, Conti, Ricci. All. GUIDI

VIRTUS VERONA: Giacomel, Casarotto, Odogwu, Santacroce, Cazzola (33’st Merci), Da Silva (1’st Manarin), Magrassi (39’st Di Paola), Pinton (24’st Curto), Sirignano, Onescu, Manfrin (24’st Rossi).

A DISPOSIZIONE

Chiesa, Sibi, Pellacani, Danieli, Fermo, Lavagnoli, Lupoli. All. FRESCO

ARBITRO Sig. Virgilio di Trapani (Cleopazzo – Matera)

RETI 40′ Odogwu, 9’st Sbaffo, 44’st Odogwu, 47’st Sbaffo

Imolese-Arzignano: 0-0

ARZICHIAMPO: Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bachini, Barzaghi; Perretta, Maldonado, Balestrero; Pattarello, Cais, Rocco.

All. Colombo

A DISPOSIZIONE: Amatori, Antoniazzi, Hoxha, Bozzato, Cavaliere, Flores Heatley, Bigolin, Casini, Bonalumi, Valagussa.

IMOLESE: —

ARBITRO Sig Maggio di Lodi

Vicenza-Fermana: 3-1

LR VICENZA: Grandi, Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Emmanuello, Scoppa, Cinelli; Giacomelli; Marotta, Arma.

A DISPOSIZIONE: Albertazzi, Pizzignacco, Bianchi, Bizzotto, Zonta, Liviero, Zarpellon, Guerra, Tronco, Bonetto, Gashi, Saraniti. Allenatore: Di Carlo

FERMANA: Palombo, Manetta, Comotto, Scrosta, Sperotto; Mantini, Isacco, Urbinati; Petrucci, Cognini, Bacio Terracino. A DISPOSIZIONE: Valentini, Soragna, Manè, Zerbo, D’Angelo, Renzi, Bellini, Molinari, Ricciardi, Fiumicetti, Liguori, Pedroni. Allenatore: Destro

ARBITRO: Miele di Nola, assistenti: Lazzaroni e Ferrari

RETI: 41′ Giacomelli, 45+2 Mantini, 52′ Arma, 73′ Marotta