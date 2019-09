Sondaggio: «Italiani non vogliono il governo giallo-rosa»

Condividi

Più della metà degli italiani, il 55% non approva il nuovo governo PD-M5S. Confermato il calo della Lega, che passa dal 36% al 32% in un mese. Positivi i giudizi degli elettori del PD e del M5S sul nuovo governo, per il 70% soddisfatti. Lo riferisce La Stampa, riportando un sondaggio dell’Istituto Piepoli che, in gran parte, conferma quello di SkyTg24.

Borsino

Dal primo al 29 agosto:

Lega 36 32 -4

M5S 17,5 16,5 -1

PD 23,5 22,5 +1

FI 7,5 7,0 +0,5

FDI 6 5,5 +0,5

+Eu 3,5 3 +0,5

Altri Csx 5,5 4 +1,5

Indecisi 31 29 +2

Gradimento nuovo governo

Per il 55% degli intervistati non bisognava tentare di formare il governo tra PD e M5S mentre il “sì” al giallo-rosa si ferma al 41%. Solo il 4% non si è espresso.