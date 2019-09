VIOFF – Golden Arts: Sharon Di Carlo, Vicenza e il suo Dalì

Condividi

Linkedin email

Nata dalla collaborazione fra il Comune di Vicenza e IEG, la terza edizione di VIOFF dal titolo GOLDEN ARTS tinge la città di oro per una tre giorni interamente rivolta al poliedrico mondo dell’arte, dal 6 al 9 settembre. Tanti imperdibili eventi dedicati alle arti visive, alla danza, alla musica, all’artigianato e molto altro, con ospiti d’eccezione. Protagonista principale del GOLDEN ARTS sarà il celebre artista surrealista Salvador Dalì che, per la complessità della sua figura, incarna l’esempio perfetto della creatività senza confini. Un sofisticato fil rouge lega Dalì all’architetto vicentino per antonomasia, Andrea Palladio, definito da Dalì stesso «el archetipo de lo Daliniano». Numerosi gli eventi a lui dedicati.

A tu per tu con Sharon Di Carlo. Vicentina di nascita, milanese d’adozione, Sharon si muove fra arte e giornalismo e darà il suo contributo alla prossima, e ormai imminente, terza edizione di VIOFF – Golden Arts.

In questa terza edizione di VIOFF dedicata al mondo dell’arte, il protagonista principale è Salvador Dalì. Cosa rappresenta per te l’artista catalano?

«Salvador Dali è uno di quei casi in cui genio e artista coincidono. Non è detto che un artista sia geniale, il talento è una cosa separata. Ma lui possedeva questa genialità cosciente che condizionava ogni suo gesto, parola ma soprattutto ogni sua visione».

Durante il VIOFF porterai nelle vetrine quadri e sculture che esprimono un concetto di arte libera. In che termini viene inteso questo concetto?

«L’arte è libera perché non ha pregiudizi. E l’artista è completamente libero nella sua arte, perché è una questione che riguarda solo lui e l’opera. Nessun altro».

Nella curatela delle vetrine sono coinvolte anche alcune performer del Teatro Della Cenere. Come vedi il rapporto tra arte e teatro?

«Possono essere espressione l’una dell’altra. Se c’è armonia, c’è dialogo».

Perché è importante dedicare un evento come VIOFF all’arte?

«Perché l’arte è un punto di incontro e di scontro; non dovrebbe mai essere un luogo neutro, ma sempre un territorio intellettualmente vivo, fatto di idee vulnerabilità e concetti. In fondo quello dell’arte, è un luogo estremamente umano. Porta il pubblico a reagire, e credo che quella della ‘reazione’ sia una cura per la società contemporanea».

Da vicentina, qual è – a tuo avviso – il rapporto della città di Vicenza con l’arte?

«Vicenza è una città d’arte, il suo è un rapporto insito. È il pubblico vicentino che non si è sempre fatto trovare pronto; negli ultimi anni Vicenza, è stato scenario sia di grandi mostre che d’importanti progetti, la Fondazione Coppola al Torrione ne è un chiaro esempio. Ma anche di piccole realtà: sono tantissime le gallerie o associazioni che sfidano con proposte artistiche e culturali l’apatia del pubblico. Quindi torno al discorso di prima, viviamo in una società che necessita di re-azioni».

Se dovessi scegliere un artista con cui identificarti, chi sceglieresti?

«Sicuramente Gino De Dominicis, abbiamo le stesse ossessioni».

Tre consigli da dare a chi si affaccia al mondo dell’arte e vuole intraprendere una carriera in questo settore.

«Passione. Passione. Passione. Quello dell’arte è un mondo che non ha regole, o almeno poche e, tante volte, opache. Quindi è uno scenario spesso vulnerabile, dove è facile confondere la democraticità di pensiero con la professionalità. Non è detto che emerga sempre l’artista più bravo, il curatore più sensibile o il gallerista più capace. La passione ti serve a non mollare, e se sei bravo e preparato, prima o poi ce la fai».

Raccontaci i tuoi progetti e aspirazioni future.

«Tra poco partirà il mio progetto Artspoiler, dove in chiave giornalistica e attraverso delle pillole video su Instragram, porterò il pubblico a conoscere più da vicino l’arte contemporanea ma sopratutto il mondo degli artisti emergenti. E poi mi sto dedicando a due progetti curatoriali, uno di fotografia con l’artista Riccardo Dogana e uno di pittura con il talento dei pixel Aldo Sergio».