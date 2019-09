Controlli sulle strade shock: 224 fermati, 195 multe

Condividi

La Sezione Polizia Stradale di Belluno ha partecipato all’operazione europea Tispol, procedendo, oltre alla normale attività istituzionale, al controllo specifico di 224 autoveicoli, di cui 11 stranieri, e 19 motoveicoli.

Nel complesso sono state accertate un totale di 195 infrazioni, in particolare 25 relative al mancato uso dei sistemi di ritenuta, 12 per uso improprio del cellulare, due relative al carico trasportato, una guida senza patente, una mancanza di copertura assicurativa e 7 relative alla mancanza al seguito della documentazione per la circolazione (patente, carta di circolazione, certificato assicurativo).

L’attività di controllo da parte della Polizia Stradale proseguirà nei prossimi mesi interessando altri delicati settori specifici della circolazione stradale.

L’operazione Tispol

Il Network Europeo delle Polizie Stradali “TISPOL” ha predisposto nel periodo dal 26-29 luglio e 23-26 agosto 2019 1’effettuazione della campagna europea congiunta denominata “viaggiare sicuri”

TISPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Euro ea alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri tranne la Grecia e la Slovacchia oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e la Georgia.

L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno che da ottobre 2016 fino ad aprile 2019 ha avuto la presidenza del gruppo.

L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2011-2020. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche.

L’obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo TISPOL.

Lo scopo della campagna ” viaggiare sicuri “, effettuata nel periodo dal 26 al 29 luglio e dal 23 al 26 agosto 2019, è stata quella di operare un’intensificazione dei controlli, effettuati dalle Polizie Stradali di tutta Europa, dei autoveicoli e motoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera. Durante le giornate di controlli, gli agenti della Polstrada hanno proceduto alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto delle normative per il trasporto di passeggeri e delle merci.

Quest’azione combinata a livello europeo ha la finalità di sviluppare la coscienza e la consapevolezza da parte di tutti i conducenti e utenti della strada che nello stesso momento tutte le forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune. A tal fine la Polizia Stradale ha effettuato sull’intero territorio nazionale, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale e per tutto il periodo in questione e sulle ventiquattrore.