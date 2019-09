«Voto su Rousseau, quesito dovrebbe essere: “Vuoi Conte o Salvini?”»

Condividi

«Cari amici, io il quesito per la votazione su Rousseau l’avrei scritto così: “Vuoi tu un governo M5S, Partito Democratico con Giuseppe Conte Presidente del Consiglio o un governo Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia con Salvini Presidente del Consiglio?” In questo modo, a mio parere, è più chiaro». Così il deputato bellunese dell’M5S Federico D’Incà sul voto programmato per domani sulla piattaforma Rousseau, considerato dai grillini determinante per decidere la nascita o meno dell’esecutivo cosiddetto giallorosso.

