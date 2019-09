Crisi, un errore tutto di Salvini. E Di Maio è imbarazzante

Condividi

Linkedin email

Difficile dire una parola definitiva su quanto avvenuto negli ultimi mesi del governo gialloverde e sull’epilogo dell’ultima settimana provocato dall’improvvido Salvini, sempre giudicato da molta stampa, con leggerezza, come uomo intelligente ed astuto. Era da tempo che mi chiedevo quando e come, viste le sparate sempre più audaci del nostro, la corda si sarebbe spezzata. Da parte dei pentastellati, intendo. Ed invece è stato lo stesso “Capitano” a recidere, fuori tempo quanto mai, il legame con il socio di governo e con il Presidente del Consiglio che pure lui lo aveva sostenuto in tante decisioni non proprio commendevoli.

Quanto accaduto successivamente da parte di Di Maio e del presidente Conte lo ha spiazzato non poco, e si è visto come sotto i presunti muscoli possenti del leghista vi fosse un substrato piuttosto sostanzioso di argilla. Quando si è verificata la possibilità di una trattativa con il Pd, il Salvini ha dato di matto e ha parlato di vulnus politico e costituzionale. Dimenticava, il nostro, che quando vi sono tre gruppi e nessuno ha la maggioranza autonomamente, non restano che gli accordi di almeno due su tre. Cosa che lui stesso, pur essendo la Lega antitetica ai 5Stelle, realizzò per formare il governo. Ora la trattativa è tra il suo vecchio socio e il Partito Democratico e questa, secondo lui, è un’eresia.

Ultimamente di errori Salvini ne ha commessi molti: rifiuto di spiegare alle Camere cosa sia successo all’Hotel Metropole di Mosca, rispostacce al cronista che gli chiedeva di suo figlio che scorrazzava con la moto d’acqua di servizio alla Polizia, atteggiamenti dispettosi nei riguardi dei naufraghi raccolti dalle navi ong, l’essersi sciolto come neve al sole dopo l’intervento di Conte al Senato con il quale il premier rassegnava le sue dimissioni al Capo dello Stato. E ce ne sono altre.

La trattativa è stata alquanto imbarazzante. Da parte democratica si sono esposti dei punti che avrebbero dovuto cambiare la situazione in varie decisioni del governo. Dall’altra parte, soprattutto da quel giovanotto azzimato e sempre sorridente in presenza di telecamere, si è abbondato in dichiarazioni che tenevano fermi i punti del precedente esecutivo, si dimostrava sicuro e fermo nelle proprie decisioni al punto di fare un weekend accompagnato in quel di Palinuro in piena turbolenza. Tutto questo mentre il Pd aveva già messo al lavoro tutti i suoi uomini migliori attorno a tavoli tematici. Poi, non si sa, sotto la pressione di chi, la trattativa è stata presa in mano dall’ex premier che ha pensato bene di dare una calmata al suo supporter Di Maio.

Un certo accordo sembra essere stato trovato e il presidente Mattarella ha dato l’incarico a Conte di formare un nuovo governo. Il brusìo dei commentatori e degli esperti dà nomi per praticamente tutti i dicasteri, mentre invece per qualche dato serio bisognerà aspettare alcuni giorni. Aggiungo che la richiesta di Di Maio di riavere, oltre ad un ministero, anche la vicepresidenza del Consiglio è atto impudente. Fosse solo per prassi, quando c’erano due forze e una delle due aveva il presidente del Consiglio, la vicepresidenza aspettava all’altra parte.

La cosa che turba il cittadino che segue le traversie politiche è anche questa: Di Maio si è liberato inopinatamente del peso che si portava in collo fin dalla partenza ed ora fa la voce grossa pretendendo di spostare il peso sulle spalle del Partito democratico. Faccio voti affinché questo non avvenga e confido in Zingaretti e sulla responsabilità che si è preso, pur essendo la sua idea primigenia quella di non lavorare con i 5 Stelle. Le pressioni che gli sono arrivate da tutte le parti, Italia ed Europa, affinché accettasse ed il suo senso di responsabilità lo hanno fatto decidere in questo modo.

Ora cosa succederà? Riuscirà Conte a sfumare le pretese grilline sulle poltrone? Deciderà per il bene di tutti noi e non per accontentare chi lo sostiene? Anche per lui questo è un esame senza possibilità di riparazione. O sarà un premier indipendente e accorto oppure la sua reputazione politica si volatilizzerà definitivamente. In queste ultime ore continua il mantra della vicepresidenza per di Maio. Sembra che, oramai, siano solo i suoi intimi ad appoggiarlo. Persino l’ineffabile Grillo twitta: «basta parlare di poltrone». Per facilitare la decisione di Conte, Franceschini ed il Pd tutto, dicono che sono disposti a rinunciare alla loro vicepresidenza. Non v’è dubbio che vi sia ancora in giro qualcuno che sa cosa sia la responsabilità. Aspettando l’ufficialità del governo.

(Ph. Imagoeconomica)