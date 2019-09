Marcato provoca: «Conte bis durerà? Sì, senza M5S»

Condividi

Linkedin email

L’assessore regionale Roberto Marcato (Lega) in un sarcastico video su Facebook espone i suoi «5 punti» per il governo Conte bis. «Sarà un governo, forte, di responsabilità, di coerenza, di lungo respiro – afferma Marcato – altrimenti si tornerà al voto, invece non si va a votare perché responsabilmente si mette insieme un governo responsabile che deve dare un futuro al Paese in un momento di crisi».

«Come primo punto per un governo coerente deve essere fatto il taglio dei parlamentari. Poi – prosegue Marcato – come secondo punto propongo di togliere “Quota 100” e a chi ha fatto una vita in miniera regaleranno un caschetto nuovo. Come terzo punto ovviamente togliere il reddito di cittadinanza. Come quarto punto – prosegue in maniera provocatoria Marcato – via i decreti sicurezza di Matteo Salvini: tutti potranno sbarcare in Italia. E infine, per coerenza, via anche i 5Stelle. Se non succede tutto questo – conclude Marcato – non possiamo parlare di un governo di necessità, di ampio respiro, parliamo di un governo che possa salvaguardare la propria posizione, i propri stipendi, la propria carega, il che è assolutamente legittimo, ma almeno diciamolo agli italiani».