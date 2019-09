Governo, negoziatore M5S: «Tradimento nel dna Lega»

Condividi

Linkedin email

«Le parole del leghista Andrea Crippa che parla di scambi e cambi di casacca che riguarderebbero 9 senatori del

Movimento 5 Stelle sono inquietanti. E ci fanno ripiombare nella peggiore politica, in cui si promettono poltrone e candidature e si paventano giochini di palazzo sulla pelle degli italiani. D’altronde c’è da aspettarselo da chi ha tradito gli italiani facendo cadere il Governo Conte ed il suo progetto di cambiamento per l’Italia». Lo afferma Stefano Patuanelli (a destra nella foto), capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, negoziatore assieme a Francesco D’Uva nelle consultazioni degli ultimi giorni al Quirinale e a Palazzo Chigi per formare un nuovo governo con il Pd. Patuanelli risponde così alle affermazioni del vicesegretario della Lega Andrea Crippa che aveva affermato di essere stato contattato da 9 senatori grillini pronti a votare no alla fiducia al Conte bis in cambio di un seggio.

«Al contrario della Lega noi non tradiamo – aggiunge Patuanelli – siamo e saremo compatti, sempre. È per questo che sono terrorizzati dal Movimento 5 Stelle. Il tradimento è nel dna della Lega». (t.d.b.)

Leggi anche Crisi governo, Conte incontra capigruppo Pd-M5S

(Ph. Imagoeconomica)