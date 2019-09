Che tempo fa

Condividi

Nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione a partire dalle zone montane fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque dalla tarda mattinata in poi.

Precipitazioni. Sulla pianura nelle prime ore della notte probabilità medio-bassa (25-50%) per rovesci/temporali sparsi, che tenderanno a diradarsi dapprima sulle zone pedemontane fino a cessare ovunque entro il primo mattino. Sui monti assenti.

Temperature. In calo, eccetto aumenti diurni sui monti; variazioni anche sensibili rispetto a lunedì, valori nella media.

Venti. Da nord-est, in prevalenza deboli/moderati, sulla pianura a tratti tesi fino al mattino più probabilmente su costa e zone limitrofe.

Mare. Molto mosso fino al mattino, mosso dal pomeriggio.