«Radio-tg di Rucco, “cazzotto” in faccia per giornalisti»

«Più che un servizio offerto alla collettività, ci pare sia una mossa studiata a tavolino per avere gratuitamente una cassa di risonanza, parziale e non obiettiva, sulle attività dell’Amministrazione comunale. Per di più a produrla sarà lo stesso Comune attraverso il proprio ufficio stampa». Così i consiglieri comunali di opposizione di Vicenza Sandro Pupillo e Giovanni Selmo (Da adesso in poi) (in foto) commentano l’idea del notiziario del Comune promosso dalla giunta Rucco. Un vero e proprio “cazzotto” in faccia a chi fa il giornalista di mestiere e non solo cerca di svolgere la propria professione in maniera intellettualmente onesta, ma soprattutto fa i salti mortali per arrivare a fine mese con una retribuzione che gli permetta di vivere dato che oggi purtroppo gli stipendi sono sempre più bassi. Ci poniamo anche il problema di che cosa potrà mai comunicare questo radiogiornale, vista l’assenza di proposte, attività e delibere della Giunta. Forse vorranno aggiornarci quotidianamente sulle guerre intestine alla Giunta, unico motivo per cui in questi mesi Rucco & co. sono stati sui giornali: fremiamo dal conoscere i dettagli delle diatribe tra il Sindaco e Cicero e sulle ultime novità sulla battaglia per i posti di chi deve andare in Giunta. Siamo certi che anche i vicentini non vedono l’ora di essere adeguatamente informati su questi temi fondamentali per il futuro della città».

Selmo e Pupillo hanno anche presentato un’interrogazione al sindaco Rucco su questo tema. Di seguito il testo completo:

«Premesso che:

– sui media è apparsa la notizia che l’Amministrazione comunale sta cercando operatori radiofonici che garantiscano la copertura dell’intero territorio comunale per la messa in onda non esclusiva, totalmente gratuita e senza alcun onere a carico dell’amministrazione comunale di due notiziari prodotti dal Comune attraverso il proprio ufficio stampa;

– si ritiene non rispettoso non pagare il lavoro di giornalisti, che andrebbe regolarmente retribuito visto che non si tratta di un hobby, ma di una regolare professione;

Considerato che:

– se per la produzione dei due notiziari verranno impiegati dipendenti comunali non può essere a costo zero;

– ove esiste già, fortunatamente, una pluralità di mezzi di comunicazione che favoriscono la libertà dell’informazione su tutti i canali (radio, tv, web, stampa), non si ritiene utile per una Amministrazione realizzare un notiziario che in pochi secondi riassuma la linea di governo politica della Giunta;

Si interroga il Sindaco per sapere se:

– La decisione di realizzare un questionario è stata presa durante una riunione di Giunta?

– in base a quale deliberazione? O è un atto meramente tecnico frutto di una determina dirigenziale?

– Da quante persone è formato l’attuale ufficio stampa?

– L’attuale organico dell’ufficio stampa si farà carico completamente delle redazione e della produzione dei due notiziari giornalieri?

– Sono previste altre assunzioni per potenziare l’ufficio stampa?

– Per gli altri servizi di informazione del comune (Sito Web istituzionale, pagine social, servizio sms, elaborazione comunicati stampa, organizzazione e assistenza conferenze stampa) è prevista qualche riduzione?

– E’ stato stimato il tempo necessario per produrre 2 questionari al giorno? In quanto tempo?».