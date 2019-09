Neo laureati in corsia, altra levata di scudi: «Zaia sbaglia»

Condividi

«I medici specialisti non si improvvisano». Lo affermano in una nota le società italiane di medicina interna (Simi), di medicina d’emergenza-urgenza (Simeu), e di geriatria e gerontologia (Sigg), puntando il dito contro una delibera della Giunta regionale del Veneto 1746/2019, licenziata a metà agosto: «Il testo propone – spiega la nota – di porre rimedio alla carenza di 500 medici specialisti nei dipartimenti di emergenza e urgenza e nei reparti e servizi dell’area internistica e geriatrica mediante un percorso formativo dedicato a laureati non specialisti, consistente in 92 ore di lezione teorica e due mesi di frequenza pratica propedeutici al conseguimento di una ‘certificazione di competenza nell’area internistica’. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia».

«Affrontare casi complessi, in urgenza e non, implica lo sviluppo di una esperienza e di un percorso logico-deduttivo ben strutturato che non possono certo essere il frutto di 92 ore di lezione e due mesi di tirocinio. Si esporrebbero medici non specialisti al rischio di errore e conseguente contenzioso – prosegue la nota – e i malati a ovvi rischi per la loro salute; le tariffe assicurative per questi pseudospecialisti lieviterebbero a dismisura; si creerebbe una

condizione di precarietà a tutto vantaggio delle finanze regionali. A ciò si aggiunga che il miraggio del pronto impiego potrebbe distogliere neolaureati dall’intraprendere il percorso di formazione specialistica, così determinando in prospettiva un impoverimento del patrimonio umano e professionale del Sistema sanitario nazionale».

«Tralasciando i profili di illegalità di una simile delibera, palesemente in contrasto anche con la legislazione di riferimento europeo, si giungerebbe così alla coesistenza di specialisti e pseudospecialisti – continuano le società scientifiche – si moltiplicherebbero errori medici e conseguenze umane ed economiche dei medesimi, si arrecherebbe globalmente un danno economico al Ssn, oltre a screditarne notevolmente l’immagine. Ma, di più, si violerebbe la Costituzione che tutela il diritto alla salute come universale: sarebbe invece preservato in modo casuale in rapporto a chi dispenserà l’assistenza medica». (t.d.b.)