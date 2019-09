Sì di Giorgio Armani: un simbolo di femminilità

Condividi

Ci sono marchi che hanno fatto la storia della moda, del glamour e dello stile in tutto il mondo: uno di questi è senza dubbio Armani. Questo marchio è certamente uno status symbol a cui tutti ambiamo, perché chi lo indossa si ammanta di una classe senza possibili rivali. Da anni la nota casa di moda non si occupa solo di abiti sartoriali dal taglio inconfondibile: indossare un profumo Armani è senza ombra di dubbio un segno che non lascerà indifferenti anche i nasi più esigenti e potrà darci l’occasione di sfoggiare, anche nei minimi dettagli, il nostro innegabile buon gusto.

Sì DI GIORGIO ARMANI: CLASSE UNA DICHIARAZIONE DI ELEGANZA

Parliamo ora di uno dei più grandi e relativamente recenti successi di questo marchio, Sì: la famiglia olfattiva di questa essenza è Chypre moderno fruttato e lo possiamo percepire quasi immediatamente. Proprio una dichiarazione di forza, indipendenza e sensualità per la donna moderna, fatta trasparire dall’accordo di ribes nero, che gioca in squadra con altri due accordi perfetti: il chypre moderno, appunto, e il legno morbido, pronto a dare robustezza e sostegno ai due accordi citati prima. Il risultato è la capacità di questo profumo di avvolgere con grazia ed eleganza il corpo di chi lo indossa, quasi fosse un velo, un’aura. Elegante, voluttuosa e intensa: questa è la donna di Sì, pronta ad aprirsi alla vita, alle sue sfide e alle avventure che le si presentano innanzi, senza mai rinunciare a un’oncia di femminilità e gran gusto.

GIORGIO ARMANI: UN MITO SENZA TEMPO

“La legge del lusso non è aggiungere, ma togliere”: questo uno dei capisaldi del noto stilista, che infatti ha sempre puntato sulla morbidezza della semplicità per far emergere l’eccentricità di ognuno. Nulla è lasciato al caso, per le persone eleganti: secondo lo stesso Armani, infatti, anche le persone meno abbienti, se intelligenti e in grado quindi di vestirsi con un certo criterio, saranno sempre eleganti. Non una distinzione classista, ma l’eleganza vista come un sapere democratico che si dona a chi ha voglia di ragionare e di valutare ciò che meglio si adatta alle sue forme e ai suoi colori. Queste le grandi lezioni di un Maestro dell’eleganza e della classe conosciuto in tutto il mondo: “Lo stile è eleganza, non stravaganza. L’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”. Questo è esattamente ciò che accade con l’essenza Sì di Giorgio Armani: saremo sicure di farci ricordare, quel profumo riporterà a noi ogni volta che alle persone capiterà di pensarci.

ACQUISTARE IN RETE: VANTAGGI E POSSIBILI RISCHI

Ovviamente in rete vi sono offerte imperdibili, quando parliamo di profumi e di molto altro. Certo, acquistare con un clik ci torna comodo per non affrontare affollati grandi magazzini e code alle casse estenuanti. Ricordiamo però che sarebbe sempre opportuno valutare l’affidabilità dei siti sui quali acquistiamo, per non cadere in spiacevoli trappole: sì a sconti e promozioni, senza dubbio, ma ricordando che nessuno regala nulla. Prezzi troppo bassi e irragionevoli sono spesso indizio di siti poco raccomandabili. Facciamo attenzione!