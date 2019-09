Mangiano e bevono senza pagare, poi minacciano gestore locale: arrestati

Condividi

Nella notte tra sabato e domenica, in un locale etnico di via Albere a Verona, due gambiani dopo aver mangiato e bevuto in abbondanza hanno reagito molto male alla legittimità richiesta del gestore del locale di essere pagato. I due, di 33 e 21 anni, hanno rotto una delle numerose bottiglie di birra che avevano svuotato e con quel coccio di vetro hanno minacciato il proprietario che si è visto costretto a lasciarli andare senza vedere saldato il conto ma ha chiamato prontamente il 112.

I carabinieri sono giunti immediatamente, rintracciando e fermando con non pochi problemi i due che, in evidente stato di alterazione da alcool hanno provato a resistere all’arresto. L’intervento di una seconda squadra ha permesso di portare i due in caserma evitando anche qualcuno si facesse del male. Per la coppia si sono cosi aperte le porte del carcere di Montorio con l’accusa di rapina.