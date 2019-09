Vicenza, truffa ed evasione: sequestrati 89 mila euro a ginecologo

Condividi

I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, nel’lambito dell’attività istituzionale diretta alla tutela della spesa e delle entrate pubbliche, hanno portato a compimento un’operazione di polizia economico-finanziaria e giudiziaria nei confronti di un medico di medicina generale della provincia berica, G.A. di 63 anni. L’uomo, legato da un rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale presso l’Azienda ULSS n. 5, ha dichiarato falsamente di effettuare attività libero-professionale di tipo occasionale senza mai superare le 5 ore settimanali, sebbene, in realtà, gestisse due studi di ginecologia e rendesse prestazioni per due centri medici privati per oltre 25 ore settimanali complessive. Tali false dichiarazioni sono servite a non incorrere nella riduzione dei pazienti assistibili (37,5 per ogni ora eccedente le 5) e, conseguentemente, dei compensi e delle indennità riconosciuti dall’ULSS di Arzignano (Vicenza), secondo quanto stabilito dall’Accordo Collettivo Nazionale.

Il medico è stato conseguentemente segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di truffa aggravata, avendo percepito indebitamente compensi dal Servizio Sanitario Nazionale negli anni dal 2010 al 2016. Il professionista ha reso annualmente centinaia di prestazioni sanitarie a fronte delle quali ha emesso parcelle o ricevute che non sono state registrate, né dichiarate (per effetto della tenuta di una doppia contabilità), realizzando così anche una significativa evasione fiscale.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, condividendo il prospetto d’accusa della Finanza, ha emesso un’ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per l’importo di 89.200 euro, che è stato sequestrato su un conto corrente intestato all’indagato. L’attività posta in essere dalla Guardia di Finanza a tutela della spesa pubblica ed a contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale – impegno intenso e trasversale, costituente linea d’azione fondamentale del Corpo – si innesta nella prospettiva di assicurare all’erario ed alla giustizia, attraverso il sequestro preventivo del patrimonio del professionista, l’apprensione a vantaggio dello Stato dei beni suscettibili di confisca, consentendo in parallelo di arginare la diffusione dell’illegalità a tutela degli operatori che agiscono nell’osservanza della legge.