L’idea di Brugnaro: «Divieto di fumo in piazza San Marco»

Piazza San Marco e il Ponte di Rialto “no smoking”. E’ destinata a far discutere a livello internazionale l’idea che Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha esposto a margine del convengo annuale Mille Città, che si è svolto ieri nel capoluogo veneto.

La città lagunare sarebbe la prima in Italia ad emanare un simile provvedimento, già esistente in Svezia, a New York per Times Square e a Tokio e Singapore per l’intera estensione urbana. In Veneto, invece, è stato posto il divieto di fumare in alcune spiagge e in alcuni parchi pubblici di Vicenza e Verona.