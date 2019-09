Festa di Casa Pound trasferita a Roncà, i sindacati: «Va impedita»

Condividi

La festa nazionale di Casa Pound inizialmente prevista a Verona, dal 5 all’8 settembre, nelle scorse ore è stata trasferita a Roncà, un comune al confine con il Vicentino. La location è l’agriturismo “Il nido dell’aquila”.

Nel frattempo i sindacati hanno espresso il loro sdegno. In una nota congiunta, le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil di Verona lanciano un appello al presidente del Veneto Luca Zaia e al sindaco di Verona Federico Sboarina per far valere la Costituzione, dando voce ai principi democratici e di libertà in essa contenuti e rinnegando nuovi fascismi e dittature.

“Dalle informazioni dei media e dalla locandina che è stata diffusa – sottolineano il segretario generale Cgil Verona Stefano Facci, il segretario generale Cisl Verona Massimo Castellani e il segretario generale Uil Verona Lucia Perina – si riscontra che alcune personalità politiche, che ricoprono cariche amministrative comunali, regionali e nazionali, risultano essere tra i partecipanti dell’iniziativa promossa da questa associazione notoriamente legata alla politica di estrema destra e che fa riferimento al fascismo, con gesti, slogan e documenti politici, in spregio alla nostra Carta Costituzionale”.

“Questa associazione – osservano i sindacati – ancora oggi non rinnega il fascismo, condizione per la quale andrebbe sciolta senza esitazione, e assieme ad altre gode immeritatamente dalla Democrazia riconquistata con la Resistenza e insieme seminano odio e intolleranza. Riteniamo pertanto che la partecipazione a questo evento da parte di chi con incarichi istituzionali dovrebbe essere il

rappresentante di tutti i cittadini, sia oltremodo oltraggioso della nostra Costituzione”.

“Chiediamo pertanto al presidente Zaia e al sindaco Sboarina di prendere i provvedimenti necessari – osservano i sindacati – affinché chi amministra e rappresenta le istituzioni del nostro paese, non

prenda parte a questo evento; non basta negare il patrocinio, serve una netta presa di posizione che affermi i valori Costituzionali oggi messi in pregiudizio dall’iniziativa”. I sindacati chiedono inoltre al

prefetto di Verona e a tutte le associazioni democratiche “di vigilare ed impedire che tali iniziative abbiano luogo”.