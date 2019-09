Che tempo che fa

Condividi

mercoledì 4. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale addensamento sulle zone montane dal pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In quota, prevarrà un lieve aumento; nelle valli e su parte delle zone pedemontane, le variazioni saranno distribuite in maniera irregolare; altrove, minime in contenuto calo e massime stazionarie o in leggero aumento.

Venti. In quota, prevalentemente deboli dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo alcuni moderati rinforzi da nord-est fino a metà giornata in pianura, più che altro sulle zone meridionali e costiere.

Mare. Mosso soprattutto in mattinata, per il resto in genere poco mosso