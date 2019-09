Salvini: «Governo come rigore regalato, ma vinciamo partita»

Condividi

Un Salvini in versione “fiume in piena”, quella che lui preferisce, è andato in diretta su Facebook, seguito da decine di migliaia di follower, dopo la conferenza stampa di Di Maio.

«Hanno provato a truccarla questa partita e ci stanno riuscendo, aggrappati con le unghie alla poltrona, ma noi arriviamo, gli italiani non sono fessi. Un governo contro non va lontano, quindi fate in fretta, mettete nel conto corrente un po’ di quattrini, tirate a campare – ha esordito – Saremo un po’ più cattivelli, perché dal Pd c’è solo da imparare, hanno perso tutte leelezioni e rientra nelle stanze del governo, perché era in crisi di astinenza dal potere, governo dei perdenti e dei poltronari».

Il leader della Lega, da oggi capo dell’opposizione, ha poi proseguito nell’invettiva: «In questo momento Renzi e Grillo, o Di Maio e la Boschi li vedo in una stanza, al telefono, a spartirsi le

poltrone. Io sono orgoglioso che la Lega sia fuori da questo mercato delle vacche disgustoso».

Salvini ha poi attaccato Conte («avvocato dei poteri forti»), e rimproverato sé stesso per aver sottovalutato la «fame di poltrone», anche perché «già in queste ore riaprono i confini e le caserme che ospitano i migranti». «Noi vigileremo e torneremo quando sarà data la parola la popolo» ha concluso.

