Governo al voto su Rousseau, picco di accessi

Dopo una giornata all’insegna delle consultazioni (e delle esternazioni) tra i leader, è iniziata alle 9 sulla piattaforma Rousseau la consultazione on line sulla partecipazione del M5s a un governo con il

Pd guidato da Giuseppe Conte.

“Sei d’accordo che il M5s faccia partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. E’ il quesito a cui i 115.372 iscritti alla piattaforma dovranno rispondere con un si o un no. Il voto si chiuderà alle 18. Già dalle 9 si segnalano difficoltà all’accesso al sito.

Aggiornamenti

Ore 12.00 Secondo quanto riferito da fonti del Movimento 5 Stelle e riportato da “Open”, nelle prime due ore di votazione (cioè dalle ore 9 alle ore 11) avrebbero risposto su Rousseau al quesito sulla nascita del governo M5S-PD 29.781 iscritti certificati. Sono state gestite 24 mila connessioni in contemporanea con picchi di 1.200 richieste al secondo, un record storico per la piattaforma Rousseau. Il traffico è risultato 10-12 volte superiore rispetto a quello del primo turno di votazioni per la scelta dei candidati M5S alle Elezioni Europee.

Sempre stando a quanto riferito da fonti M5S, l’elevato afflusso di utenti sul sistema “ha causato dei piccoli rallentamenti nell’ordine dei secondi, tuttavia è stato garantito il regolare svolgimento delle votazioni”.

Ore 9.00 «Buongiorno, posso dirvi già da ora che tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Presidente Conte sono affrontati nel Programma di Governo. Dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario minimo, dal taglio del cuneo fiscale agli aiuti a famiglie e disabili, dallo stop agli inceneritori alle trivelle, dalla riforma della giustizia alla legge sul conflitto di interessi, fino alle concessioni autostradali». Così il vice premier uscente Di Maio su Facebook alle 9 di oggi.

I punti dei 5 Stelle

“Quello che stiamo vivendo – ha scritto il Blog delle Stelle in un post che sottolinea l’importanza della consultazione – è un momento molto delicato per il Paese. E va affrontato mettendo al centro gli interessi e le esigenze dei cittadini, della comunità che tutti insieme formiamo”.

“Il MoVimento 5 Stelle è post ideologico, basa l’azione politica sui temi e non sulle persone o sulle poltrone. Siamo disponibili a impegnarci – al fianco del presidente Conte – per mantenere le nostre

promesse e tutelare gli interessi dei cittadini, a condizione che gli interlocutori con cui necessariamente occorre dialogare per portare avanti un programma per il Paese, tengano fede agli impegni assunti dinanzi agli italiani, prima ancora che al MoVimento 5 Stelle”.

“A nostro avviso – continua il Blog delle Stelle – esistono delle necessità per il Paese non rinviabili: innanzitutto tagliare 345 parlamentari, una riforma che l’Italia aspetta da molti anni giunta

alla quarta lettura e fermata dal tradimento della Lega”Abbiamo inoltre il compito di impedire l’aumento dell’Iva, ma anche di lavorare a tanti temi decisivi che il nostro capo politico Luigi Di Maio ha illustrato qualche giorno fa dopo le consultazioni al Quirinale: taglio delle tasse, tutela del lavoro,

avvio di un grande programma di investimenti per la tutela ambientale (green new deal) e per l’economia circolare, lotta alla criminalità organizzata, tutela e valorizzazione dei nostri beni comuni.

“Queste, come altre questioni determinanti per il presente e il futuro del Paese, aspettano delle risposte e delle soluzioni”, conclude il blog, allegando al temine del post sull’importanza del voto iniziato alle 9, anche il programma di governo da realizzare.