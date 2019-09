Auto investe ciclista al Chievo: grave anziana

Condividi

È ricoverata in gravi condizioni al Polo Confortini di Verona la signora che, ieri mattina, è stata coinvolta in un incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta. Il sinistro è avvenuto in via Aeroporto Berardi, nel quartiere Chievo.

Poco dopo le 8, un’autovettura Hyundai guidata da una veronese ha investito, per cause in corso di definizione, l’anziana che è residente poco distante dal luogo dello scontro. Sul posto è intervenuto il Nucleo Infortunistica della Polizia locale che sta accertando l’esatta dinamica dell’incidente. (t.d.b.)