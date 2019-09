Segretaria ruba 600 mila euro al capo

Condividi

Linkedin email

Nel corso di un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Padova, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza hanno scoperto che P.C., segretaria di Casalserugo assunta da un commercialista patavino, con la complicità del suo compagno S.S. di Padova, aveva prelevato nel corso degli anni una somma di oltre 600000 euro dai conti correnti aziendali e personali del suo capo, a sua completa insaputa. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia dello stesso commercialista di Padova che, sorpreso, si è visto respingere l’acquisto di un e-book su un sito web per

incapienza di denaro sulla sua carta di credito.

Dopo aver effettuato alcune verifiche presso l’istituto di credito, il professionista ha appreso che i suoi conti

correnti erano stati “prosciugati”. Quasi subito i sospetti sono ricaduti sulla segretaria delegata dal professionista, colpito da una grave malattia invalidante, ad operare su tutti i suoi conti correnti. Immediate le indagini effettuate dalle Fiamme Gialle nei confronti della segretaria e del suo compagno, a seguito delle quali l’Autorità Giudiziaria ha

disposto l’esecuzione di perquisizioni domiciliari che hanno permesso di sequestrare copiosa documentazione bancaria, carte di credito e bancomat, nonché documenti di vario genere.

I successivi accertamenti bancari effettuati nei confronti degli indagati hanno consentito, attraverso una meticolosa ricostruzione di ogni singola movimentazione bancaria, di acquisire elementi probatori inconfutabili in ordine

alle responsabilità penali dei due soggetti coinvolti. In particolare, è emerso come la segretaria infedele avesse sottratto ingenti somme di denaro dando disposizione all’istituto di credito, ove erano accesi i conti correnti personali e aziendali del professionista, di effettuare numerosi bonifici su conti intestati a lei stessa o al suo compagno. Inoltre, utilizzando il bancomat del professionista la donna aveva eseguito numerosi prelievi di denaro contante da diversi bancomat situati in città.

Peraltro, allo scopo di occultare tali condotte, la segretaria infedele aveva anche sistematicamente sottratto la corrispondenza bancaria indirizzata al commercialista. Al termine delle indagini è emerso che la somma illecitamente sottratta al professionista dal 2015 al 2018 si aggira intorno ai 610.000 euro.

La donna e il compagno sono stati denunciati per i reati di appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p., nonché per sottrazione e soppressione di corrispondenza ex art. 616 c.p..I Finanzieri hanno anche provveduto a sottoporre a tassazione, in capo alla segretaria, i proventi del reato dell’appropriazione indebita, segnalandoli alla

competente Agenzia delle Entrate per il successivo accertamento quali “redditi diversi” ai sensi dell’art. 14 c. 4 L. 537/1993.