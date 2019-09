«Este, cittadini esasperati dalla puzza: assessore Gobbo si dimetta»

Condividi

Il Movimento 5 Stelle di Este (Padova), cittadina dove il giornale online Fanpage ha sollevato il caso Sesa relativo al presunto sversamento di compost nei campi, dopo aver raccolto una serie di lamentele dei cittadini sui social, chiede le dimissioni dell’assessore all’ambiente Sergio Gobbo. «Ad Este c’è un assessore all’ambiente ? Sembrerebbe di si ma di fatto è “fittizio“, – scrive il M5S sulla sua pagina – cioè c’è ma non si vede e non si sente…contrariamente alla puzza che invece si sente …e molto! Che risposte ha dato fino ad ora ? Dal caso “Fanpage” alla relazione di Ghedin che non arriva…; dalle infinite lamentele dei cittadini sulla puzza insopportabile e gli odori molesti agli interrogativi sul compost nei terreni;Dal fenomeno degli insetti (mosche) che assediano abitazioni e luoghi pubblici al traffico dei camion in centro; dai malumori sui social e tra la gente alle iniziative concrete mai attuate e perseguite seriamente contro l’inquinamento sempre più drammatico; ecc…ecc».

«Insomma – prosegue il post – una sequenza di domande senza alcuna risposta da parte di colui che invece dovrebbe avere sia la statura politica e la responsabilità istituzionale per essere all’altezza del proprio incarico. Doti e proprietà purtroppo assenti per Sergio Gobbo, assessore “fantasma” …d’altronde il detto popolare cita “dal muro non cavi sangue”. E quindi? Che si fà? Una cosa intelligente più che mai: dimissioni. La soluzione sono le dimissioni immediate dell’assessore all’ambiente e alla salute pubblica di Este». (t.d.b.)