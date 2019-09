«Governo, Salvini non ha mantenuto promesse e si è auto-sabotato»

Condividi

«Doveva abolire la legge Fornero, rimpatriare 500 mila clandestini, abbassare le tasse. La Fornero è in vigore, non ha fatto un rimpatrio, le tasse sono aumentate. Lo ricorderemo così. Come un millantatore che è riuscito anche ad auto sabotarsi». Con questo tweet caustico la deputata veronese Alessia Rotta (Partito Democratico) è intervenuta sui recenti fatti della politica, cioè la crisi del governo gialloverde che sta portando alla nascita di un nuovo esecutivo.

La Fornero è in vigore, non ha fatto un rimpatrio, le tasse sono aumentate. Lo ricorderemo così. Come un millantatore che è riuscito anche ad auto sabotarsi. #salviniasfaltato — Alessia Rotta (@alessiarotta) September 4, 2019

(Ph. Imagoeconomica)