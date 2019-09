Condividi

Alle 19 e 15, i Vigili del Fuoco sono accorsi in via Ciro Menotti a Galliera Veneta per l’incendio di un fienile.

Le fiamme hanno interessato una stalla in muratura con all’interno una decina di bovini, portati in tempo in salvo. Le squadre di vigili del fuoco a corse da Vicenza e Padova con 3 automezzi e 12 operatori hanno circoscritto le fiamme che hanno bruciato anche delle rotoballe all’interno del fienile.

Le operazioni di soccorso sono durate fino a notte inoltrata.