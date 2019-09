Ludopatia, Regione Veneto vara nuova legge. M5S contrario

Condividi

Il consiglio regionale del Veneto ha approvato ieri la nuova legge contro la ludopatia. «Una legge di riordino, che fa chiarezza e mette dei paletti, stabilendo distanze minime, orari di apertura, aumento di tassazione e sanzioni, al fine di contrastare la piaga della ludopatia» spiega l’assessore regionale a Sanità e Sociale Manuela Lanzarin. Il miglior risultato possibile – sottolinea l’assessore – nell’attuale contesto legislativo nazionale, che nessun governo, né presente né passato, ha avuto il coraggio di riformare in un’ottica di dissuasione e di contrasto».

«La legge veneta approvata dall’aula di palazzo Ferro-Fini – prosegue l’assessore – è un provvedimento restrittivo, voluto e appoggiato dalla Giunta, per far ordine tra le diverse norme regionali adottate dal 2015 in poi e per dare certezza agli enti locali che, con ordinanze proprie, hanno adottato ordinanze e regolamenti su distanze e orari. Con la nuova legge, sta stabiliscono distanze minime di 400 metri dai luoghi sensibili, orari di apertura (che la Giunta fisserà per fasce uguali su tutto il territorio veneto per evitare migrazioni tra una zona e l’altra), aumento massimo dell’aliquota Irap e sanzioni fino a 6 mila euro: così si fa finalmente chiarezza e si introducono criteri di omogeneità per tutto il territorio regionale».

«Si tratta di una legge fortemente restrittiva – sottolinea l’assessore – visto che innalza l’aliquota Irap per gli esercenti che installano apparecchiature da gioco al valore massimo possibile previsto: lo 0,92 % rispetto allo 0,20 % previsto dall’articolo 20 del collegato del 2015 alla legge di stabilità. Una scelta chiara, che va nella direzione di utilizzare tutti gli elementi che possono essere lecitamente utilizzati come deterrenti».

«Ci sono, però – aggiunge Lanzarin – dei diritti acquisiti e quindi abbiamo ritenuto di dover mettere in protezione la legge da eventuali contenziosi, stabilendo che le nuove norme di applicano alla nuova programmazione e non all’esistente. Come tutti sanno, una legge non può essere retroattiva. Agli strumenti di dissuasione e di controllo – conclude l’assessore – continueranno ad affiancarsi quelli di prevenzione e cura: la Regione Veneto, per parte sua, integra con oltre 1,2 milioni di euro di risorse proprie i 4 milioni del fondo sanitario nazionale erogato con i Lea per finanziare l’attività di prevenzione, cura e recupero dei Servizi per le dipendenze e, con il piano regionale per il gioco patologico, sta sperimentando alcuni percorsi sperimentali, residenziali, semiresidenziali e di auto-aiuto, in collaborazione con le associazioni di volontariato e le comunità locali».

Il Veneto, ha ricordato l’assessore, è la terza regione in Italia per quantità di denaro giocata alle cosiddette ‘macchinette’ (AWP) e alle videolottery. Nel 2017 il volume delle giocate complessive nel territorio regionale ha superato i 6,1 miliardi di euro, di cui tre quarti alle new slot, con una spesa pro capite (compresi neonati e centenari) di 1244 euro. Si stima che i giocatori d’azzardo problematici siano 32.500 (cioè lo 0,8 % della popolazione attiva) e che quelli patologici, che cioè si rivolgono ai Servizi pubblici per le dipendenze, siano tra i 3700 e i 3200.

Il Movimento 5 Stelle ha votato contro la legge voluta dalla giunta Zaia. «La ludopatia è una piaga che va prevenuta, senza compromessi. Tante famiglie venete vengono segnate nel profondo, non solo a livello economico, ma anche nei rapporti. Per questo abbiamo annunciato il voto contrario al disegno di legge regionale in materia di contrasto all’abnorme diffusione del gioco d’azzardo, un disegno di legge che consideriamo troppo poco incisivo» spiega la consigliera Erika Baldin. «La nuova disciplina – precisa Baldin – prevede misure come la distanza minima dei locali che installano le slot machine da luoghi sensibili quali scuole e ospedali, oltre che da fonti di approvvigionamento di denaro come le banche e i “compro oro”, ma solo per le sale gioco di nuova istituzione. Tutte quelle già esistenti godranno di deroghe che renderanno, di fatto, senza alcun limite la loro attività. Inoltre per tutti i locali in cui vengono installate slot machine la legge voluta dalla maggioranza è troppo permissiva in fatto di orari, prevedendo solo 6 ore di spegnimento delle slot machine e di chiusura delle sale gioco adducendo, a nostro avviso in maniera non motivata, un accordo a livello nazionale».

«Un emendamento da noi presentato – ricorda la Baldin – fissava in almeno 10 ore la sospensione quotidiana, ma è stato respinto così come quello con il quale chiedevamo venisse data libertà ai comuni nell’estendere autonomamente gli orari di spegnimento qualora sussistessero ragioni di maggiore tutela dei cittadini. La maggioranza che governa la regione finge di voler contrastare la piaga del gioco d’azzardo, ma in realtà, di fatto, sembra voler garantire i lauti guadagni di chi lo gestisce. Non ci sono compromessi che tengano, di fronte alla serenità delle famiglie venete». (t.d.b.)

(Ph. Shutterstock)