Il M5S é morto: ha vinto il Lato Oscuro

Segnatevi la data: il 3 settembre 2019 il Movimento 5 Stelle è morto dentro, passando al Lato Oscuro. Il primo lungo episodio della saga grillina era cominciato dodici anni fa, il 4 settembre 2007 con il primo Vaffa-Day: il comico di denuncia Beppe Grillo e il suo ispiratore Gianroberto Casaleggio chiamarono a raccolta a Bologna i seguaci del suo blog, crogiuolo di idee eterogenee e innovative che avrebbe impresso al Movimento fondato due anni dopo, nel 2009, un carattere di rottura e ricomposizione creativa degli schemi novecenteschi di destra e sinistra. Grillo e i primi attivisti provenivano certamente da uno dei due emisferi politici, la sinistra delusa dal Pd e dai rossi ormai sbiaditi o incartapecoriti, ma la novità dell’esperimento a 5 Stelle era lanciare un radicale anarco-ecologismo combinato con il trasversale risentimento anti-partiti in una contestazione sì confusa, ma tendenzialmente globale dell’intero sistema (finanza, Ue, Nato, triangolo Stato-imprenditori-sindacati, la stessa democrazia rappresentativa, fino a toccare il tabù dei tabù: il rapporto fra tempo di vita e tempo di lavoro). Un contenitore di tutte, o quasi, le rivolte e le proteste del Paese, che fece il botto nelle politiche 2013 diventando la prima forza italiana con il 25%.

Il secondo episodio prese le mosse all’indomani di quel risultato: una lunga marcia che lentamente ma progressivamente portò il fondatore Grillo ad abbandonare il proscenio incoronando il giovanissimo quidam de populo Luigi Di Maio “capo politico” (una formula che palesava la struttura dittatoriale in alto, con il contraltare dell’anarchia dei gruppi meetup in basso, sul territorio), beninteso restando vigile come “garante” dietro le quinte. Piano piano, tra fughe in avanti e retromarce, con l’ingresso nelle istituzioni (Comuni, Regioni, Parlamento) il processo di normalizzazione si avviò. Giocoforza: anche il più estremo dei movimenti rivoluzionari, come insegnava già Lenin che se ne intendeva, deve sfruttare il potere per cambiare il potere. Ma in realtà il M5S non puntava a nessuna rivoluzione: pur ribollendo di pulsioni e istanze strutturalmente trasformatrici della società (pensate a cosa vorrebbe dire un reddito di cittadinanza vero, universale e incondizionato, non il topolino partorito dalla montagna quest’anno), l’obiettivo di lungo termine non era definito. Perchè mancava un “manifesto” ideologico. Perché a non essere neppure presa in considerazione era la necessità di organizzarsi seriamente, dotandosi di una selezione interna degli eletti contro il dilettantismo dilagante nelle sue file. Perché non c’era consapevolezza autentica della responsabilità storica che si portavano addosso.

Così, accantonando via via i propositi più bellicosi (come il no euro edulcorato in un ambiguo e incostituzionale referendum, poi abbandonato anch’esso), il trionfo del 33% conquistato nel 2018 grazie al mix di radicalità e rassicurazioni condusse al governo con la Lega. Un inedito assoluto che faceva ben sperare coloro che vedevano nel M5S quel che era stato fin dalle origini: una incosciente ma vitale ricerca di soluzioni inesplorate ai problemi contemporanei, senza pregiudizi verso chicchessia. La possibile sintesi gialloverde poteva trovare il punto d’equilibrio nel primato delle esigenze concrete dei cittadini concreti (quota 100, reddito, un taglio delle tasse magari non brutalmente “piatto”) contrastando per quanto si poteva l’ostacolo di sistema all’autonomia di decisione del governo, di qualsiasi governo: i vincoli di bilancio europei e il voto permanente, e totalmente illegittimo, dei divini “mercati” attraverso spread e Borse.

Ma l’impreparazione tecnica si paga, e i grillini hanno scontato la loro incapacità di fronteggiare quella macchina da guerra mediatico-politica che é il leader leghista Matteo Salvini, che cavalcando i temi di facile presa popolare (immigrazione, sicurezza) ha cannibalizzato l’elettorato di destra dei grillini e quel che restava di quello berlusconiano, e in pieno agosto, commettendo un clamoroso errore di calcolo, ha pensato bene di passare all’incasso facendo cadere il governo con la pretestuosa scusa dei “no” grillini (che si sarebbero tramutati in sì di fatto, come sul Tav). Chissà, avrà avuto il suo peso qualche uccellino Usa che all’orecchio del Capitano deve aver parlato per niente bene della politica filo-cinese sulla Via della Seta. O sicuramente deve avere avuto un ruolo la paura di perdere consensi con l’imminente manovra da approvare, che sui numeri ha la spada di damocle dell’esiziale aumento dell’Iva al 25%. Fatto sta che Salvini si è tolto di mezzo da solo, credendo impossibile che il M5S combinasse una nuova maggioranza con il Pd. Cosa puntualmente avvenuta con il voto-farsa sulla piattaforma Rousseau di ieri, che ha sancito una scelta già fatta direttamente da Grillo, contro le resistenze di tutto lo stato maggiore (Casaleggio jr, Di Battista, lo stesso Di Maio).

E siamo giunti così al terzo episodio, il ritorno dei Sith a Palazzo Chigi, i Democratici rappresentati da Zingaretti ma guidati da Renzi. La promessa di una nuova speranza per la Repubblica è stata azzerata: il creatore ha ucciso la sua creatura. Il Pd, a differenza della Lega che pure ha un passato da farsi perdonare (tre governi con Berlusconi, il federalismo strumentalizzato, il liberismo straccione), non ha la benché minima intenzione di scardinare nessun totem sacro dell’Impero. Per il semplice fatto che i Dem ne sono convinti pretoriani: questa democrazia, questa Europa e questa economia vanno benissimo, solo vanno aggiustate un po’ nelle storture che rischiano di far ribellare il popolo dando corda a quei cattivi dei populisti. Con cui ora ci si accorda addirittura per una legislatura, senza vergogna. Il M5S poteva essere la nuova sinistra che finalmente sostituiva la vecchia rinnovandone completamente il significato. Era partito al di là della destra e della sinistra, é finito sia con la destra che con la sinistra. Solo che mentre con la prima c’era una tensione potenzialmente feconda, con la seconda ci si consegna mani e piedi al nemico. La sua ragion d’essere agli inizi era anzitutto distruggere i Sith della pseudo-sinistra complice della destra uguale e contraria, oggi ha chiuso la parabola unendosi a loro. Per il M5S è finita.

(ph: https://www.needpix.com)