Monte di Malo, morto ex sindaco Saccardo

La città di Malo e la Fondazione “Città della Speranza“piangono la scomparsa di Giovanni Saccardo, maestro della scuola elementare di Monte di Malo ed ex sindaco . «Un punto di riferimento per tutti – spiega una nota della Fondazione – per la città di Malo che ha avuto il privilegio di averlo come sindaco; per i tantissimi bambini che hanno appreso da lui le basi della matematica e dell’italiano, e che di lui hanno conservato un bel ricordo al punto da tornare a trovarlo di frequente; per la stessa Città della Speranza per la quale si prodigava da dieci anni».

«Per la Fondazione, infatti, ha realizzato due quaderni di geometria elementare, analisi logica e grammaticale e la collana “Elementi di geometria piana, solida e teoremi” – tutti rigorosamente scritti a mano -, i cui proventi sono stati destinati al sostegno dei progetti di ricerca scientifica. Un Maestro – continua la nota – non solo di scuola elementare, ma anche di vita: sempre preciso, rigoroso e trasparente perché, come scriveva egli stesso, “Osservare e seguire le regole significa amare la vita”. Una figura storica e un esempio a cui rendere assolutamente omaggio in occasione dell’inaugurazione odierna della mostra fotografica “Gente di Malo“».

(Scuola elementare di Monte di Malo, Ph. Facebook)