Bimba di tre anni muore dopo 4 giorni di agonia

Dolore e commozione nel quartiere Ceneda a Vittorio Veneto, nel Trevigiano. Una bimba di tre anni è morta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trovava ricoverata in terapia intensiva da giovedì per una crisi respiratoria. La Ulss 2 potrebbe decidere di eseguire l’esame autoptico per fare piena luce sulle cause del decesso. La famiglia ha deciso di celebrare i funerali in Senegal, nazione di origine.