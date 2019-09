Salvini fa tendenza: Federica Pellegrini si tatua un rosario

Condividi

«Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili… Sempre sotto al mio cuscino. Ora non andrà più via».

Così Federica Pellegrini su Instagram, commentando la foto della realizzazione del suo nuovo tatuaggio: un rosario. E a Fabio Fognini, che commenta sul dolore provocato dall’operazione, lei risponde così:

«Ho sempre fatto così…ogni cosa importante o dolorosa successa nella mia vita l’ho tatuata…per me non si tratta di rovinare il mio corpo per me si tratta di imprimere una cosa che non scorderò mai ma proprio mai…anzi il fatto di averli quando sarò vecchia mi darà modo di ricordare cosa ho passato e cosa è successo anni ed anni prima e magari invece di un libro illustrato per bambini, ai miei nipoti indicandoli con il dito uno ad uno mi inventerò la storia di una ragazza che ha avuto tanto ma ha anche perso tanto per strada ma come l’Araba Fenice si è sempre rialzata!!!»