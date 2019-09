Vicenza, lavori in via Aldo Moro: arriva il senso unico

Condividi

Prende il via oggi mercoledì 4 settembre e durerà una quindicina di giorni il cantiere a cura di Aim che comporta il rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto di via Aldo Moro. Per consentire lo svolgimento dei lavori da domani viene attivato il senso unico di marcia sul viadotto, nella direzione dal casello Autostradale di Vicenza Est verso strada di Bertesina, ovvero verso il centro città.

La direzione di marcia da strada di Bertesina verso il casello autostradale e verso Padova vedrà invece l’obbligo di uscita da via Aldo Moro sul nodo viario di strada di Ca’ Balbi e Stanga, con la possibilità di riprendere l’itinerario in viale Camisano. Contestualmente al rifacimento dei giunti saranno effettuate alcune asfaltature all’interno e in prossimità del nodo. L’invito è a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a moderare la velocità nell’area di cantiere.