Incendi dolosi di rifiuti, due casi in poche ore nel Trevigiano

«Anche se in Veneto abbiamo solo il 9% degli incendi del nord Italia, continueremo a portare avanti ogni azione possibile per bloccare questi deplorevoli atti». L’assessore regionale all’ambiente del Veneto Gianpaolo Bottacin commenta così i due incendi scoppiati nel pomeriggio di ieri nel Trevigiano a Ospedaletto di Istrana, dove è andato a fuoco un ricovero attrezzi, ma soprattutto a Zenson di Piave, territorio nel quale c’è stato un incendio di materiale plastico, abbandonato in mezzo ad un campo e successivamente dato alle fiamme, a quanto sembra dalle prime ipotesi, in maniera dolosa.

«La Regione del Veneto è all’avanguardia nella lotta agli incendi dolosi, – aggiunge l’assessore Bottacin – in particolare in materia di rifiuti, tanto che il nostro lavoro ed il livello di professionalità raggiunto nell’affrontare questo genere di emergenze ambientali sono stati riconosciuti anche a livello nazionale. Andremo avanti su questa strada senza se e senza, minacce di morte o meno che dovessero ancora arrivarci». (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Gianpaolo Bottacin)