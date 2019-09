«Autonomia, Zaia non incolpi sempre gli altri»

Condividi

«L’autonomia è una cosa seria. Seria ed importante. Non merita di essere trattata in questo modo superficiale. Anzi è pericoloso trattarla così. Dovrebbe essere un passaggio storico. Epocale. La trasformano in una operetta». Ad affermarlo in una nota è la senatrice vicentina del Partito Democratico Daniela Sbrollini, che attacca direttamente il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «Il Governo giallo-verde ha fatto alcuni provvedimenti forti, al limite dello strappo. Salvini il potere ce l’aveva ben in mano. Come mai tra questi provvedimenti non c’è stata l’autonomia? Davvero è sempre colpa degli altri? Zaia deve accettare la realtà – aggiunge la senatrice -. E’ il suo capo che ha deciso di interrompere l’azione di Governo, con l’Autonomia in via di definizione come continuavano ad assicurare proprio loro, i leghisti».

«Che però non sapevano come spiegare che in realtà era proprio Salvini il meno interessato ad ottenerla. La lega nazionale come faceva a prendere i voti al Sud se approvava l’autonomia? Zaia e Salvini sono colpevoli di aver fatto pagare ai veneti un referendum e poi di averli presi in giro! Spero – conclude la Sbrollini – che questa volta i nostri cittadini rifletteranno su questo e non solo. Cosa ha portato la Lega al Governo per il Nord?». (t.d.b.)