Rifiuti speciali, Bottacin: «Con nuovo governo Nord pattumiera d’Italia»

«Per quanto riguarda la circolazione dei rifiuti speciali è necessario un metodo nuovo, che vada verso l’autosufficienza, che deve essere per tutti». A sostenerlo, in un comunicato, è l’assessore regionale all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, che sul tema sta predisponendo un dossier da consegnare al confermato Ministro per l’Ambiente Sergio Costa. «Sarà una dura battaglia, viste le già non poche difficoltà riscontrate con il precedente Governo – spiega l’assessore – l’approccio negativo all’apertura di nuovi inceneritori nelle Regioni che ha caratterizzato le politiche ambientali del Movimento 5 Stelle non ha certo aiutato ad affrontare il problema. Ma ritengo giusto continuare a portare ugualmente all’attenzione delle istituzioni questo tema. Non si può continuare a nascondere il problema sotto il tappeto. Finché permarrà la libera circolazione dei rifiuti speciali in Italia e in Europa, ci saranno sempre Regioni non virtuose che porteranno i loro rifiuti a smaltire in casa di chi invece virtuoso lo è, come nel caso del Veneto. Un criterio aberrante che, se non corretto in tempo, nel medio-lungo termine rischia di vanificare gli sforzi delle realtà più evolute e attente. Il Nord rischia di diventare la pattumiera d’Italia».

«Non si può più neppure ragionare in termini di sola autosufficienza obbligatoria per il rifiuto solido urbano, – precisa Bottacin – anche perché qualcuno effettuando una piccola lavorazione su tale rifiuto, già ora può fargli cambiare codice, aprendo, quindi, alla possibilità di trasportarlo in altre Regioni. In tal senso, sono molteplici i casi di rifiuti che, così modificati, trasmigrano da Sud a Nord. Nel Lazio di Zingaretti, ad esempio, sono ancora dominanti le vecchie discariche a trattamento meccanico-biologico, ovvero impianti che trasformano i rifiuti urbani in speciali e che, una volta diventati tali, sono pronti a lasciare il territorio regionale per invadere altri territori».

«Una posizione in tal senso, peraltro, potrà essere presa solo a livello statale – conclude Bottacin – la Regione aveva provato a trovare una soluzione diversa, ma era stata stoppata. L’articolo 33 della Legge Regionale 3/2000, al comma 2, infatti, limitava l’ingresso nelle discariche ad una misura non superiore al 25% di rifiuti speciali provenienti da fuori Regione. Un articolo successivamente dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 244/2011 della Corte Costituzionale. Staremo a vedere. Al momento posso solo augurarmi che il nuovo Governo, al via in queste ore, abbia la forza di inserirlo nella Legge Quadro Ambiente». (t.d.b.)

(Ph. Shutterstock – Petrychenko Anton)