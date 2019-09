Altro che Rousseau, questo é il governo di Voltaire

Condividi

Finalmente il Pd e il M5S si sono parlati e hanno formato il governo. Alcuni lo auspicavano da tempo. La buona notizia non è tanto aver dato un governo al Paese, quanto il fatto che si parlino e cooperino. Finora, l’uno sperava di eliminare completamente l’altro con il risultato di non riuscire a comprendere nemmeno cosa ciascuno rappresentasse per il Paese e i rispettivi elettorati. Entrambi sembravano fuori dal mondo. Si susseguivano insulti e chiusure che dimostravano da parte del Pd una sciocca presunzione e incapacità di aggiornare l’analisi politico-sociale; da parte dei 5 Stelle un velleitarismo rivoluzionario condito da utopie massimaliste. Ora si può dire: “bentornati su questo pianeta”.

La struttura originaria e la trasformazione dei pentastellati è seguita in tutta Europa dagli osservatori che non sono vittime di antichi stereotipi. Il successo dell’AFD in Brandeburgo e Sassonia, le rivolte del gilets jaunes francesi, il pasticcio britannico con i Tories che cercano i voti dell’UKIP per recuperare consenso, sono tutti elementi che rivelano la necessità di una soluzione alla crisi politica di tutti i Paesi occidentali. L’Italia sta indicando la via con questa inedita alleanza e, soprattutto, con la legittimazione del movimento fondato da Grillo.

Alcuni cercano le affinità tra i due immaginando una comune appartenenza alla “sinistra”, come la chiamano gli antichi. Ma le due organizzazioni politiche e i due elettorati sono diversi e alternativi ed è bene che lo restino. Il Pd rappresenta una (abbastanza) seria conservazione e potrà stringere nuove alleanze con gli elettori e i partiti di centro, come già avviene in quasi tutti i Paesi dell’UE e al Parlamento Europeo. Il M5S rappresenta il cambiamento, non più rivoluzionario e antisistema ma moderato e all’interno delle istituzioni. Se vogliamo trovare un riferimento storico possiamo pensare ai socialisti, nati come rivoluzionari e trasformati in moderati riformisti da Turati. Un’uscita di alcuni massimalisti grillini è inoltre verosimile e prevedibile. Buona parte dei grandi partiti sono nati come “movimenti” per poi trasformarsi in strutture di potere e di consenso. La differenza sta nel fatto che l’organizzazione è cambiata come la società, la tecnologia e alcuni valori, mentre la mentalità e il linguaggio politico rimangono immutati.

L’alleanza tra Pd e 5stelle è un grande successo nel senso che due forze politiche finora antitetiche e incapaci di parlarsi, oggi si riconoscono a vicenda. Il prossimo passo non sarà fondersi in un unico partito, ma emarginare la demagogia e la politica vociante e inconcludente delle piazze. Da una parte ci saranno i sostenitori dell’establishment che dà fiducia e sostiene una democrazia prevalentemente rappresentativa. Dall’altra si riconosce e si valorizza il populismo (in senso nobile) della partecipazione diretta ma istituzionalizzata e regolata, adatta al sistema comunicativo contemporaneo. Al neonazionalismo antico e centralista dei demagoghi di ogni Paese, il Movimento – si spera con la collaborazione di una parte del Pd – potrà (e dovrà) opporre un federalismo europeo e allo stesso tempo regionale e locale che faccia risalire la politica dalle comunità alle forme rappresentative più elaborate. E non sperare irragionevolmente che esso sia calato dall’alto, come una Costituzione ottriata.

Il passo ancora successivo consisterà nel dividersi di nuovo per competere dialetticamente, ma questa volta con rispetto reciproco, rappresentando gli uni la stabilità di un mondo al tramonto di cui sarebbe un errore liberarsi improvvisamente; e gli altri cercando di accelerare il cambiamento indispensabile al progresso umano. Viviamo nel migliore dei mondi, direbbe Candide (Voltaire) alla faccia di Rousseau.

