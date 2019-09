Condividi

Pesani disagi al traffico, oggi, all’ora di pranzo lungo la A4 per il rovesciamento di un tir. Il mezzo trasportava vetro che ha reso impraticabile la carreggiata.

E’ stata disposta l’uscita obbligatoria a Padova est e successivamente per lo svincolo A13-Bologna. La coda in direzione Milano iniziava da Dolo e interessava anche il Passante di Mestre, bloccate per il caos pure le tangenziali di Padova. L’autostrada è rimasata chiusa per tre ore.