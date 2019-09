Dall’emergenza immigrati all’emergenza Iva

Condividi

Diventa subito evidente il cambio di rotta del nuovo esecutivo, con l’AdnKronos che pubblica il report sull’evasione Iva in Italia, che resta la primatista assoluta in Europa.

Dei 137 mld di euro di Iva non riscossa nel 2017 nell’Ue, secondo uno studio pubblicato oggi dalla Commissione Europea, ben 33,6 mld sono ascrivibili al nostro Paese, il primo nell’Ue per evasione Iva in cifra assoluta, con un Vat Gap (differenziale tra l’Iva effettivamente riscossa e quella teoricamente riscuotibile, che stima il gettito perso a causa delle frodi, dell’evasione e dell’elusione fiscale, ma anche in conseguenza di bancarotte, insolvenze ed errori di calcolo) del 24%.

La situazione in Italia è comunque migliorata, dato che il gap nel 2013 era del 30% e nel 2016 del 27%, ma resta largamente peggiore della maggior parte degli altri Paesi Ue. Nell’Unione ci sono Stati in

cui il differenziale è più alto in percentuale, come la Romania (36%), la Grecia (34%), la Lituania (25%) ma, trattandosi di economie molto più piccole, gli ammontari evasi o elusi in cifra assoluta sono di

gran lunga inferiori a quello dell’Italia (rispettivamente, 6,4 mld, 7,4 mld e 1,1 mld).

Ci sono Paesi nell’Ue nei quali l’Iva persa è minima, piccoli come Cipro (1%) e Lussemburgo (1%), ma anche grandi come la Svezia (1%) e la Spagna (2%). Il Vat Gap è inferiore al 10% anche in Danimarca (7%), Estonia (5%), Francia (7%, 12 mld), Croazia (7%), Malta (2%), Olanda (5%), Austria (8%), Slovenia (4%), e Finlandia (7%). In Germania è del 10% (25 mld), nel Regno Unito dell’11% (19,1 mld).