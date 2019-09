Che tempo fa

Condividi

Su gran parte della pianura cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi medio-alte a fine giornata. Sulle zone montane e pedemontane in prevalenza soleggiato nella prima parte della giornata, in seguito parzialmente nuvoloso per attività cumuliforme.

Precipitazioni. Fino a metà giornata assenti; in seguito probabilità di locali rovesci o temporali in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, specie ai confini con il Trentino Alto Adige, e bassa (5-25%) in serata sulla pianura interna.

Temperature. In pianura minime in lieve calo, massime in leggera ripresa; in montagna senza notevoli variazioni o in calo specie le massime.

Venti. In quota dai quadranti meridionali, fino al pomeriggio deboli e alla sera moderati; altrove deboli con direzione variabile, salvo moderati rinforzi dai quadranti settentrionali lungo la costa e a fine giornata sul resto della pianura e in qualche valle prealpina per Foehn.

Mare. Poco mosso.