Lite coi vicini, tenta di far esplodere condominio: arrestato per tentata strage

Un 47enne di Padova, Massimo Carini, è stato arrestato per tentata strage. Secondo l’accusa infatti avrebbe cercato di far esplodere la sua abitazione, un condominio di 12 appartamenti, per fare un dispetto ai vicini di casa, con cui aveva avuto diversi screzi.

L’uomo ha quindi praticato un piccolo foro nel tubo del gas, tappando porte e finestre del suo appartamento in modo da saturarlo di gas, mentre lui era fuori e lasciando una candela accesa in una stanza per mettere in atto il suo folle piano, che per fortuna non è riuscito.

(Fonte TgR Veneto)