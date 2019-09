Libro anti-Salvini a Padova, Boron (lista Zaia): «Giordani revochi sala»

Condividi

«È indecente che un associazione e l’ANPI, che si dichiarano apolitici, organizzino un evento come la presentazione di un libro dove si accosta il Segretario di un Partito e ancora Ministro, al nazismo. Ed è vergognoso che un Comune come quello di Padova conceda una sala pubblica per la presentazione, a questi istigatori, che nulla hanno a che vedere con i veri partigiani». Con queste parole affidate a una nota pubblicata anche su Facebook, il Consigliere Regionale leghista veneto Fabrizio Boron (Zaia Presidente), (in foto), condanna senza appello l’organizzazione dell’evento promosso dall’ANPI di Padova dal titolo “I demoni di Salvini i post nazisti e la Lega” previsto per la prossima settimana.

«A Padova i cittadini non possono passeggiare in certe zone della città in piena sicurezza, ma nel frattempo viene concessa una sala pubblica per presentare un libro dove si accosta un Ministro della Repubblica, al nazismo, evento che sa di tutto tranne che di serata all’insegna della cultura, anzi sembra un’occasione per istigare sentimenti di rancore e odio nei confronti della Lega e del suo Segretario. Cosa c’entra L’ANPI con un libro di questo tipo?

L’Associazione dei Partigiani dovrebbe commemorare i partigiani, ricordare i caduti in guerra, fare cultura vera. Il Comune di Padova, invece, deve rispondere, spiegare questa vicenda vergognosa e revocare immediatamente la concessione della sala» conclude il consigliere regionale Boron.

