LR Vicenza festeggia i 100 anni di Romeo Menti

Oggi 5 settembre è una data importante per i tifosi del Vicenza. Cento anni fa, infatti, nasceva Romeo Menti, calciatore simbolo degli anni Trenta, a cui è dedicato lo stadio. Dopo tre anni in biancorosso, con 79 presenze e 34 gol, continuò la sua carriera in squadre quali Fiorentina, Milan, Juve Stabia e Torino. Perse la vita nel tragico incidente aereo che decimò il Grande Torino, la cosiddetta strage di Superga del 1949. Nel Vicenza hanno giocato anche i fratelli maggiori Mario e Umberto e il nipote Luigi.

La società LR Vicenza ha deciso di celebrare il centenario di Romeo Menti con una serie di iniziative comunicate in una nota sul proprio sito ufficiale. Innanzitutto uno striscione con la sua immagine che avrà un posto stabile nel settore Distinti dello stadio. Inoltre, prima della gara del 15 settembre contro il Rimini, all’esterno dell’ingresso della tribuna centrale, verrà affissa una targa in onore dell’attaccante. Infine nei prossimi mesi verrà organizzato il torneo “Memorial Romeo Menti”, in collaborazione con le giovanili del Toro. (t.d.b.)

(Ph. Lrvicenza.net)